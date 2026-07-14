Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια - Δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι

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Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια, καθώς η φωτιά κατασβέστηκε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αποχωρούν από το σημείο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στη συμβολή της λεωφ. Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στην #Αθήνα. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.