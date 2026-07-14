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Συναγερμός στις Βρυξέλλες: Φωτιά σε κτίριο κατοικιών - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Ελλάδα Πατήσια Φωτιά Πολυκατοικία Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια - Δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι

Η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να αναφερθούν εγκλωβισμένοι ή τραυματισμοί.

Flash.gr/ Μιχάλης Λεγάκης
Flash.gr/ Μιχάλης Λεγάκης
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

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Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια, καθώς η φωτιά κατασβέστηκε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αποχωρούν από το σημείο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Flash.gr/ Μιχάλης Λεγάκης
Flash.gr/ Μιχάλης Λεγάκης

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