Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο - Επιχειρούν 32 πυροσβέστες
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί εγκλωβισμός ατόμων.
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (24/7) στο Μαρκόπουλο, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης.
Η φωτιά προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για να περιορίσουν τις φλόγες και να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.