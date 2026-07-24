Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο - Επιχειρούν 32 πυροσβέστες

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (24/7) στο Μαρκόπουλο, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης.

Η φωτιά προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για να περιορίσουν τις φλόγες και να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο.

#Πυρκαγιά σε αύλειο χώρο επιχείρησης στο δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 11 οχήματα. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2026

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.