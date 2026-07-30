Φωτιά τώρα στα Δερβενοχώρια - Πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι

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Δύσκολη ημέρα (και) η σημερινή για την Πυροσβεστική με νέα φωτιά να εκδηλώνεται το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) αυτή τη φορά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφανη των Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας Δερβενοχωρίων. Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα 30 Ιουλίου 2026 περίπου στις 13:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Τανάγρας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.