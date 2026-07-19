Ελλάδα Πυροσβεστική Φωτιά Σαλαμίνα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας - Ήχησε το 112 για εκκένωση

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή ανάμεσα στο Α' και Β' Πανόραμα Σεληνίων Σαλαμίνας.

πηγή: salamina-press
πηγή: salamina-press
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 14:08

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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) στα Σελήνια Σαλαμίνας, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή ανάμεσα στο Α' και Β' Πανόραμα Σεληνίων Σαλαμίνας, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, έκαιγε ανάμεσα σε σπίτια.

πηγή: salamina-press
πηγή: salamina-press

Στο σημείο επιχείρησαν 100 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Μάλιστα, ήχησε για δεύτερη φορά το 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους στην περιοχή Α και Β Πανόραμα Σεληνίων να απομακρυνθούν προς την παραλία Σεληνίων.

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Νωρίτερα, είχε ηχήσει ξανά το 112 στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Το πρώτο προειδοποιητικό 112:

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή - Συμβάλλουν στην εκκένωση οι αστυνομικοί

Παράλληλα, λόγω της πυρκαγιάς, η Ελληνική Αστυνομία τέθηκαν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Σεληνίων Σαλαμίνας, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων και την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η ΕΛ.ΑΣ. έχει αναπτύξει δύο περιπολικά της Τροχαίας, δύο περιπολικά της Τάξης, τους διοικητές του Αστυνομικού Τμήματος και της Τροχαίας, μία ομάδα ΟΠΚΕ και δύο ομάδες ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες συνδράμουν τόσο στην εκκένωση του οικισμού όσο και στο έργο της Πυροσβεστικής.

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