Φωτιά τώρα στα Βορίζια Ηρακλείου - Εστάλη μήνυμα 112

Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Τρίτης 21 Ιουλίου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το cretalive, καίει σε μικρή απόσταση από το χωριό.



Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι άμεση με 18 οχήματα, 55 πυροσβέστες, 2 τμήματα ΕΜΟΔΕ και εθελοντές να έχουν ριχτεί στη μάχη της κατάσβεσης ενώ ρίψεις από αέρος πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα.



Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Φαιστού.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Φαιστού. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

Όπως είπε στο cretalive ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται σπίτια.



Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.