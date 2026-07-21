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Φωτιά τώρα στα Βορίζια Ηρακλείου - Εστάλη μήνυμα 112

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Φωτιά τώρα στα Βορίζια Ηρακλείου - Εστάλη μήνυμα 112

Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

φωτό αρχείου Eurokinissi
φωτό αρχείου Eurokinissi
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού
Update: 15:28

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Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Τρίτης 21 Ιουλίου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το cretalive, καίει σε μικρή απόσταση από το χωριό.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι άμεση με 18 οχήματα, 55 πυροσβέστες, 2 τμήματα ΕΜΟΔΕ και εθελοντές να έχουν ριχτεί στη μάχη της κατάσβεσης ενώ ρίψεις από αέρος πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Φαιστού.

Όπως είπε στο cretalive ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται σπίτια.

Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

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