Φωτιά τώρα στα Βορίζια Ηρακλείου - Εστάλη μήνυμα 112
Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Update: 15:28
Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Τρίτης 21 Ιουλίου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το cretalive, καίει σε μικρή απόσταση από το χωριό.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι άμεση με 18 οχήματα, 55 πυροσβέστες, 2 τμήματα ΕΜΟΔΕ και εθελοντές να έχουν ριχτεί στη μάχη της κατάσβεσης ενώ ρίψεις από αέρος πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Φαιστού.
Όπως είπε στο cretalive ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται σπίτια.
Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.