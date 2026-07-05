Οριοθετήθηκε η φωτιά τώρα στη Δροσιά Χαλκίδας - Ήχησε νωρίτερα το 112

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Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 13:30 το μεσημέρι της Κυριακής (5/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Χαλκίδας, κινητοποιώντας μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, έχει εκδηλωθεί στην περιοχή Δροσιά. Μετά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, η φωτιά οριοθετήθηκε μία ώρα αργότερα.

Για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Φωτιά σε εξέλιξη στην περιοχή Δροσιά Χαλκίδας - Ήχησε το 112



Βίντεο: Γιώργος Γεωργακόπουλος pic.twitter.com/aFQkL1FhkA — Flash.gr (@flashgrofficial) July 5, 2026

Μάλιστα, για τη φωτιά εστάλη και μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, με το οποίο ζητείται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Μπουρνώντας Χαλκίδας να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές και εξελίχθηκε σε ακαθάριστους οικοπεδικούς χώρους πλησίον της παραλίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.