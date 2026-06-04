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Υπό έλεγχο η φωτιά στη Φιλοθέη κοντά στο Άλσος Βεΐκου

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο και κάηκαν ξερά χόρτα.

Γιάννης Κέμμος/flash.gr
Γιάννης Κέμμος/flash.gr
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Γιάννης Κέμμος
Update: 12:58

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Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου στην περιοχή της Φιλοθέης κοντά στο Άλσος Βεΐκου, η οποία όμως πολύ σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο, κάηκαν ξερά χόρτα και η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη.

Ειδικότερα, στο σημείο έσπευσαν για να επιχειρήσουν 47 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα.

Να σημειωθεί ότι λόγω της πυρκαγιάς διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

  • Λεωφόρος Καποδιστρίου έξοδος προς Λεωφόρο Βεΐκου, ρεύμα προς Πεύκη και
  • Λεωφόρος Βεΐκου έξοδος προς Λεωφόρο Καποδιστρίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλάνδρι.

Το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά είναι κοντά στον αστικό ιστό.

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Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

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