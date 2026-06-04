Υπό έλεγχο η φωτιά στη Φιλοθέη κοντά στο Άλσος Βεΐκου
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο και κάηκαν ξερά χόρτα.
Update: 12:58
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου στην περιοχή της Φιλοθέης κοντά στο Άλσος Βεΐκου, η οποία όμως πολύ σύντομα τέθηκε υπό έλεγχο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο, κάηκαν ξερά χόρτα και η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη.
Ειδικότερα, στο σημείο έσπευσαν για να επιχειρήσουν 47 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα.
Να σημειωθεί ότι λόγω της πυρκαγιάς διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας στα εξής σημεία:
- Λεωφόρος Καποδιστρίου έξοδος προς Λεωφόρο Βεΐκου, ρεύμα προς Πεύκη και
- Λεωφόρος Βεΐκου έξοδος προς Λεωφόρο Καποδιστρίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλάνδρι.
Το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά είναι κοντά στον αστικό ιστό.