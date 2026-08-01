Φωτιά τώρα στην Καμηλόβρυση Λαμίας - Ήχησε το 112

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή της Καμηλόβρυσης στη Λαμία, με τα αίτια εκδήλωσής της να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με στόχο να περιορίσουν άμεσα το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Λαμιέων.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Παράλληλα ήχησε το 112 στους κατοίκους της περιοχής για βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καμηλόβρυση της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κοντά στον οικισμό των Ρομά, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει άμεση απειλή για κατοικίες, σύμφωνα με το Lamianow.gr.