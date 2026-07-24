Φωτιά τώρα στη Ναυπακτία – Πληροφορίες πως προκλήθηκε από πτώση κεραυνού

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο του Δήμου Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο σημείο έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική, με ισχυρές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συμβάλει με υδροφόρες ο Δήμος Ναυπακτίας.



Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.



Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά είναι πιθανό να προκλήθηκε από πτώση κεραυνού.