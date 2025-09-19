Φωτιά τώρα στη Νίβρυτο Ηρακλείου - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νίβρυτος του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περισσότερα από 10 πυροσβεστικά οχήματα και περισσότεροι από 30 άνδρες, ενώ επιχειρούν επιπλέον τρεις ομάδες ΕΜΟΔΕ, αλλά και δύο εναέρια μέσα που κάνουν ρίψεις νερού.

Το έργο της κατάσβεσης καταστούν δυσχερές, καθώς ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η περιοχή χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες καλλιέργειες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους, καθώς τυχόν εξάπλωση της φωτιάς θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένα σπίτια, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή.

Η αιτία που προκάλεσε την πυρκαγιά παραμένει άγνωστη και αναμένεται να διερευνηθεί από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.