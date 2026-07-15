Φωτιά τώρα στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Απειλούνται σπίτια
Στη μάχη κατάσβεσης συνδράμουν 23 πυροσβέστες, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) στην περιοχή Σουρωτή Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο έχει φτάσει κοντά σε σπίτια και διάσπαρτες κατοικίες στην έκταση που καίει η πυρκαγιά απειλούνται.
Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες του Δήμου Θερμης.
Μπαράζ του 112 - Απομάκρυνση προς Βασιλικά
Αρχικά, λίγο μετά τις 16:30, το 112 ήχησε στην περιοχή προτρέποντας όσους βρίσκονται σε αυτή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.
Ωστόσο, στις 17:12 μήνυμα του 112 ακούστηκε για δεύτερη φορά στην περιοχή για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής να κατευθυνθούν προ τα Βασιλικά.