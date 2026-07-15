Breaking news icon BREAKING
NEWS

Μαίνεται η φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου - Νέο μήνυμα από το 112

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Θεσσαλονίκη Local News

Φωτιά τώρα στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Απειλούνται σπίτια

Στη μάχη κατάσβεσης συνδράμουν 23 πυροσβέστες, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

@Fire & Weather Hellas / Facebook
@Fire & Weather Hellas / Facebook
Γιώργος Γεωργακόπουλος avatar
Γιώργος Γεωργακόπουλος
Update: 17:36

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) στην περιοχή Σουρωτή Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο έχει φτάσει κοντά σε σπίτια και διάσπαρτες κατοικίες στην έκταση που καίει η πυρκαγιά απειλούνται.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες του Δήμου Θερμης.

Μπαράζ του 112 - Απομάκρυνση προς Βασιλικά

Αρχικά, λίγο μετά τις 16:30, το 112 ήχησε στην περιοχή προτρέποντας όσους βρίσκονται σε αυτή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Ωστόσο, στις 17:12 μήνυμα του 112 ακούστηκε για δεύτερη φορά στην περιοχή για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής να κατευθυνθούν προ τα Βασιλικά.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Θεσσαλονίκη Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader