Φωτιά τώρα στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 - Απειλούνται σπίτια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) στην περιοχή Σουρωτή Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο έχει φτάσει κοντά σε σπίτια και διάσπαρτες κατοικίες στην έκταση που καίει η πυρκαγιά απειλούνται.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες του Δήμου Θερμης.

Μπαράζ του 112 - Απομάκρυνση προς Βασιλικά

Αρχικά, λίγο μετά τις 16:30, το 112 ήχησε στην περιοχή προτρέποντας όσους βρίσκονται σε αυτή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Ωστόσο, στις 17:12 μήνυμα του 112 ακούστηκε για δεύτερη φορά στην περιοχή για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής να κατευθυνθούν προ τα Βασιλικά.