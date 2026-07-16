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Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Ήχησε το 112

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Ροδόπη Local News

Φωτιά τώρα στην Εργάνη Ροδόπης - Επιχειρούν 4 εναέρια

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνης στη Ροδόπη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στη μάχη κατάσβεσης επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Μαρώνειας -Σαπών συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα εξέλιξης της πυρκαγιάς από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ξάνθης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Ροδόπη Local News

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