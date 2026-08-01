Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή, Κουνουπέλι Ηλείας
Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου σε δασική έκταση, στην περιοχή, Κουνουπέλι, της Ηλείας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30, με τις δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για τον περιορισμό της φωτιάς.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 1 πυροσβεστικό αεροσκάφος, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στο μέτωπο της πυρκαγιάς.