Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή, Κουνουπέλι Ηλείας

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Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου σε δασική έκταση, στην περιοχή, Κουνουπέλι, της Ηλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30, με τις δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για τον περιορισμό της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κουνεπέλι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 1 πυροσβεστικό αεροσκάφος, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στο μέτωπο της πυρκαγιάς.