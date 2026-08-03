Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά τώρα στην Λαμπεία

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Λαμπεία Ηλείας, προκαλώντας κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00 και άμεσα ξεκίνησε η επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς. Μετά από περίπου 2,5 ώρες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί τέσσερα αεροσκάφη για την ενίσχυση της προσπάθειας κατάσβεσης.

Στην επιχείρηση συνδράμει επίσης ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για την πορεία της φωτιάς.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3), σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.