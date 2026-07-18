Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κίσσαμο Χανίων

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (19/07) στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων, στην Κρήτη.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Μήνυμα από το 112

Λόγω της πυρκαγιάς, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής Αερινός, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Το μήνυμα ανέφερε:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».