Αναζωπύρωση της φωτιάς στην Πάρο - 112 για εκκένωση, μάχη με ισχυρούς ανέμους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται νέα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Τρυπητής, στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νέα εστία φαίνεται να πρόκειται για αναζωπύρωση της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί τις προηγούμενες ημέρες στο νησί, που κατέκαψε μεγάλες εκτάσεις.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές, ο Δήμος Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, καθώς και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού Σώματος, που έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Αναζωπύρωση στην Πάρο

Νέο μήνυμα από το 112

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, στις 14:13 της Πέμπτης (30/07) εστάλη νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή του Άσπρου Χωριού να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τον Δρυό.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άσπρο_Χωριό της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου απομακρυνθείτε προς #Δρυό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Πρόκειται για το πέμπτο μήνυμα που αποστέλλεται μέσω του 112 για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Είχαν προηγηθεί δύο μηνύματα τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/07), που αφορούσαν τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι, Άσπρο Χωριό και Αγκαιριά, καθώς και δύο ακόμη ειδοποιήσεις την Τρίτη (28/07) για τους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.

Η Πάρος βρίσκεται και σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.