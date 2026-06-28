Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας - Νωρίτερα στάλθηκε 112 για εκκένωση προς Σοφικό

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Επιχείρησαν συνολικά 62 πυροσβέστες με τρεις ομάδες δασοκομάντος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.



Η επιχείρηση εξελίσσεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ, και το δύσβατο ανάγλυφο δυσχαιρένει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ωστόσο, χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, μέσα σε διάστημα 45 λεπτών, η πυρκαγιά παρουσιάζει πλέον ύφεση, όπως γίνεται γνωστό από πηγές της Πυροσβεστικής.

Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς σε κατοικίες και για προληπτικούς λόγους, εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή Αμόνι προς Σοφικό. Πιο συγκεκριμένα, στις 13:30, οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν μήνυμα του 112, το οποίο τους προέτρεψε να απομακρυνθούν μέσω της οδού Κορίνθου-Επιδαύρου προς το Σοφικό.

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🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αμμόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς #Σοφικό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) June 28, 2026

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

