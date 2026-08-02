Φωτιά τώρα στην στην Πάστρα Κεφαλονιάς - Εστάλη μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε στη δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς.

Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε αμέσως ενώ μήνυμα ετοιμότητας εστάλη στους πολίτες προκειμένου να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρχών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 23:20.



Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 19 ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.



Συνδράμει στην επιχείρηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο Δήμος Κεφαλλονίας



Στις 00:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση για πυρκαγιά για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή .



Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας