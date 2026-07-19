Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Αλιβέρι Εύβοιας μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής

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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) στην περιοχή Μηλάκι, στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Λόγω της φωτιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, το οποίο απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο μήνυμα που εστάλη μέσω του 112 αναφέρεται:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μηλάκι Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Επιχειρούν 28 πυροσβέστες και εναέρια μέσα

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 28 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς.