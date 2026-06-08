Περαχώρα Λουτρακίου: Φωτιά από χορτοκοπτικό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε της Δευτέρας 8 Ιουνίου στην περιοχή της Περαχώρας στο Λουτράκι Κορινθίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση. Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Περαχώρας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, καθώς και εθελοντικές ομάδες.

Λίγο μετά τις 17:00, επιχειρούν στην περιοχή 106 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ,6ης και 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 1 ομάδα Μ.Ε.Τ.Π.Ε., εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό.

Πριν από λίγο ήχησε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in #Perahora area of the regional unit of #Korinthia



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 8, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε σημείο με δασική βλάστηση και κατά την αρχική της εξέλιξη δεν απειλούσε κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, λόγω των καιρικών συνθηκών και της φύσης της περιοχής, οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν επέκταση του μετώπου.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Λεγάκη, από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Συγκρατημένα αισιόδοξος είναι για τη φωτιά ο δήμαρχος Λουτρακίου, Γιώργος Γκιώνης, καθώς οι άνεμοι δεν είναι δυνατοί στην περιοχή, με τον ίδιο να εκτιμά ότι την επόμενη ώρα θα τεθεί υπό έλεγχο. Όπως τόνισε ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ, δεν είναι ακόμη σαφές για ποιον λόγο ξέσπασε η φωτιά, ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, φαίνεται ότι στην αρχή εντοπίστηκε ένα μέτωπο στο σημείο και λίγο αργότερα ένα δεύτερο 300 μέτρα πιο πέρα.