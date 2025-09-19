Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδι - 112 για επικίνδυνους καπνούς, έκλεισε η Τατοΐου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025, για μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στον προαύλιο χώρο εργοστασίου.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ το έργο της κατάσβεσης είναι εξαιρετικά δύσκολο εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν, αλλά και των δυνατών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν και τρία ελικόπτερα καθώς η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί με τις επίγειες δυνάμεις.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε επιχείρηση στις Αχαρνές Αττικής και επιχειρούν 44 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Στα κινητά των κατοίκων της περιοχής μάλιστα, ήχησε το 112 προκειμένου να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα, για να προστατευθούν από τους επικίνδυνους καπνούς που έχουν υψωθεί στον ουρανό και είναι ορατοί από την εθνική οδό Αθηνών Λαμίας, αλλά κι από πολλές περιοχές της Αττικής, όχι μόνο στα βόρεια προάστια.



Για την ώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος να επεκταθούν οι φλόγες και να απειλήσουν παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές, οδήγησε τις Αρχές να προχωρήσουν σε προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Τατοΐου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.