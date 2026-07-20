Φωτιά τώρα στο Νεοχώρι Πηλίου - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε δασική έκταση στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (20/7) σε δασική έκταση κοντά στο Νεοχώρι, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 48 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 10ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) και 13 πυροσβεστικών οχημάτων.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με τις επίγειες δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.