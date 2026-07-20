Φωτιά τώρα στο Νεοχώρι Πηλίου - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (20/7) σε δασική έκταση κοντά στο Νεοχώρι, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νεοχώρι Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 13 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 48 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 10ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) και 13 πυροσβεστικών οχημάτων.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με τις επίγειες δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.