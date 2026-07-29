Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής - Ήχησε το 112

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.



Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα.



Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Αγίου Βασιλείου, για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.



Η Περιφέρεια Κρήτης, σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).



Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου

προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.