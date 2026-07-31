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Φωτιά τώρα στο Ρέθυμνο: Συνεχόμενα μηνύματα για εκκένωση οικισμών

Όσοι βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα προς τα Λευκόγεια, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Φωτό αρχείου INTIME
Φωτό αρχείου INTIME
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού
Update: 17:15

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Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου στους κατοίκους περιοχών του Ρεθύμνου, λόγω δασικής πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα προς τα Λευκόγεια, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ οι Αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία του μετώπου.

Ακολούθησαν κι άλλα μηνύματα από το 112 που καλούν τον κόσμο να απομακρυνθεί από οικισμούς. Συγκεκριμένα στάλθηκαν τα εξής μηνύματα:

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