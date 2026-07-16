Σε ύφεση η φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν 55 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Update: 17:32
Σε ύφεση μόλις σε 40 λεπτά από την έναρξή της, τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούσαν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Λίγο πριν τις 17:00, το 112 ήχησε στην περιοχή προτρέποντας όσους βρίσκονται σε αυτή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.