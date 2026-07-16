Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Μεσσηνία Local News

Σε ύφεση η φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν 55 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Γιώργος Γεωργακόπουλος avatar
Γιώργος Γεωργακόπουλος
Update: 17:32

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σε ύφεση μόλις σε 40 λεπτά από την έναρξή της, τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούσαν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο πριν τις 17:00, το 112 ήχησε στην περιοχή προτρέποντας όσους βρίσκονται σε αυτή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Μεσσηνία Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader