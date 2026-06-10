Φωτιά τώρα στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/6) σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 36 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο της πυρκαγιάς.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον έλεγχο της φωτιάς.