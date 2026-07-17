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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πύργο Ηλείας - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Πύργος Local News

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πύργο Ηλείας - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στη μάχη κατάσβεσης συνέδραμαν 55 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Γιώργος Γεωργακόπουλος avatar
Γιώργος Γεωργακόπουλος
Update: 19:21

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (17/7) στην περιοχή Κολιρέικες παράγκες του Πύργου Ηλείας, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή έκαναν δύσκολο το έργο της κατάσβεσης ωστόσο η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

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ilialive.gr

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούσαν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Λίγο πριν τις 18:30, το 112 ήχησε στην περιοχή προτρέποντας όσους βρίσκονται σε αυτή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

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Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Πύργος Local News

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