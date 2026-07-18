Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ξερόκαμπο Σητείας - Ήχησε το 112 για τους κατοίκους

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στον Ξερόκαμπο Σητείας, στην Κρήτη, μετά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Λόγω της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 από την Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα.