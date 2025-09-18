Φωτιά τώρα στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας: Εκκενώθηκε σχολείο - Ισχυρές δυνάμεις με 4 εναέρια μέσα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μαγνησίας, για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, το πρωί, στην περιοχή Άγιοι Θεόδωροι, στα όρια με τον νομό Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής οι φλόγες έχουν ζώσει 500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων και ελαιοπερίβολων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, περίπου 300 μέτρα από τα σπίτια του χωριού, ενώ για προληπτικούς λόγους έχει εκκενωθεί το δημοτικό σχολείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, όπως επίσης από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Βόλου και Λαμίας, ενώ σηκώθηκαν και εναέρια μέσα.



Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στη μάχη με το πύρινο μέτωπο συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του ΟΤΑ, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.