Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στη Παλαιοπαναγιά Σπάρτης - Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση Παλαιοπαναγιά Σπάρτης, με τις πρώτες φλόγες να διαπιστώνονται γύρω στις 12:30, κινητοποιώντας άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, το έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σπάρτης.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.