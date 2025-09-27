Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Τσαμάκια της Μυτιλήνης, κοντά στο Κάστρο

Φωτιά εκδηλώθηκε στην πόλη της Μυτιλήνης, στην περιοχή Τσαμάκια, το βράδυ του Σαββάτου.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα stonisi, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή, ενώ βρίσκεται κοντά στο κάστρο της Μυτιλήνης. Συγκεκριμένα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά είναι ακριβώς πίσω από το κάστρο της πόλης, θεωρείται αρκετά επικίνδυνη και προς ώρας καίει χόρτα στην περιοχή. Η ένταση των ανέμων ωστόσο είναι πολύ μεγάλη και εκφράζονται φόβοι ότι θα φτάσει στα δέντρα. Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν σπίτια.



Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής και των Ειδικών Δυνάμεων Δασικών Επιχειρήσεων που δίνουν μάχη να μην επεκταθεί η φωτιά. Εκεί βρίσκονται και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, ο αντιδήμαρχος Νίκος Καρασάββας και μηχανήματα.



