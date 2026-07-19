Καλύτερη η εικόνα στη φωτιά στο Πάτημα Κορωπίου - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου στο Κορωπί, και συγκεκριμένα στην περιοχή Πάτημα. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Αυτή την ώρα, στις 18:45 το απόγευμα της Κυριακής, η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Σύμφωνα πάντως με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αντιμετωπίζεται, ενώ αναμένεται να οριοθετηθεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Μάλιστα, το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής: «Πυρκαγιά στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Αναλυτικά, σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Κορωπίου.

Η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.