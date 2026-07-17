Φωτιές: 13 συλλήψεις σε 48 ώρες - Από ψησταριά και πυροτεχνήματα μέχρι γεωργικά μηχανήματα οι αιτίες

Στο πλαίσιο της διερεύνησης τριών πυρκαγιών από αμέλεια που εκδηλώθηκαν την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης και στην Επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας, στα Βίλια Αττικής, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης και το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Δυτικής Αττικής, προχώρησαν σε ακόμα τέσσερις συλλήψεις. Σε όλες τις περιπτώσεις συνέδραμε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), η οποία μετέβη στα σημεία για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ημεδαπός, ηλικίας 41 ετών, προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 15:00, από συσκευή έψησης (ψησταριά), με αποτέλεσμα την ανάφλεξη ξηρών χόρτων εντός οικοπεδικού χώρου ιδιοκτησίας του. Συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640,62 ευρώ.



Στη δεύτερη περίπτωση, στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης, ημεδαπός, ηλικίας 83 ετών, προκάλεσε πυρκαγιά περίπου στις 16:45, έπειτα από ρίψη πυροτεχνημάτων, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 600 τετραγωνικά μέτρα έκτασης. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης και της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου. Επιπλέον, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.707,03 ευρώ.



Στην τρίτη περίπτωση, στην Επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας, στα Βίλια Αττικής, πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού αντιπυρικών μέτρων, με τη χρήση γεωργικού καταστροφέα (σπαστήρα). Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο άνδρες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ένας αλλοδαπός ηλικίας 40 ετών και ένας ημεδαπός ηλικίας 43 ετών, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.075 ευρώ.

Πρόστιμα 785.935,68 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 16 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 785.935,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 181 (91,88%) είναι από αμέλεια και οι 16 (8,12%) από πρόθεση.



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.



Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Ρεκόρ συλλήψεων το τελευταίο διήμερο

Η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 αποτέλεσε ημέρα-ορόσημο για το ανακριτικό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς καταγράφηκε ρεκόρ ημερήσιων συλλήψεων σε πανελλαδικό επίπεδο, με εννέα συλλήψεις για ισάριθμα περιστατικά εμπρησμού από αμέλεια σε οκτώ περιοχές της χώρας. Με τις τέσσερις ακόμη συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων για το τελευταίο διήμερο ανέρχεται στις δεκατρείς, γεγονός που αναδεικνύει τον υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε όλη την επικράτεια, καθώς και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση κάθε έναρξης αγροτοδασικής πυρκαγιάς και την άμεση απόδοση ευθυνών.



Στο γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνονται συγκεντρωτικά τα δεκατρία περιστατικά του διημέρου (15 και 16 Ιουλίου 2026) που οδήγησαν στις 13 συλλήψεις. Πρόκειται για συμβάντα σε Χανιά, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Καβάλα, Αχαΐα, Ροδόπη, Κιλκίς και Αττική, τα οποία συνδέονται με καύσεις υλικών και απορριμμάτων, εργασίες με τροχό ή γεωργικά μηχανήματα, χρήση ψησταριάς, ρίψη πυροτεχνημάτων και άλλες απρόσεκτες ενέργειες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα σοβαρά περιστατικά στη Θεσσαλονίκη και στα Βίλια Αττικής, ενώ το περιστατικό στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης αποτυπώνει με τον πλέον σαφή τρόπο πώς μία φαινομενικά συνηθισμένη εργασία, όταν πραγματοποιείται χωρίς την απαιτούμενη προσοχή και χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας, μπορεί να εξελιχθεί σε πυρκαγιά μεγάλης έκτασης και έντασης.



Σημαντικό είναι ότι και οι δεκατρείς περιπτώσεις οφείλονται σε αμέλεια. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Από την αρχή του έτους, περίπου το 92% των συλλήψεων για πρόκληση πυρκαγιάς αφορά πράξεις από αμέλεια. Συνεπώς, ο περιορισμός των επικίνδυνων συμπεριφορών και των απρόσεκτων ενεργειών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του αριθμού των πυρκαγιών.

Η συστηματική ενημέρωση, η επικοινωνία των αιτιών και η καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης αποτελούν βασικούς πυλώνες για τον μετριασμό του κινδύνου στη χώρα μας. Απαιτούνται περισσότερη σύνεση και προσοχή από όλους, καθώς και πιστή εφαρμογή των οδηγιών και των μέτρων που ανακοινώνουν οι αρμόδιες αρχές. Η αλλαγή της συμπεριφοράς μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις πυρκαγιές.