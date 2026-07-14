«Φωτιές» ανάβει το νέο σχόλιο του Τζόουνς-Γκαρσια στην ανάρτηση του Μοντέρο

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Ο Γιαν Μοντέρο έκανε την πρώτη του ανάρτηση ως παίκτης του Ολυμπιακού τονίζοντας πως ανυπομονεί να παίξει μπροστά στους οπαδούς των «ερυθρολεύκων».

Ο συμπατριώτης του, Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, ο οποίος είναι στα «ραντάρ» των Πειραιωτών, σχολίασε κάτω από τη δημοσίευση του Μοντέρο, γράφοντας του: «Στα ερυθρόλευκα λοιπόν».

Το σχόλιο του Γκαρσία

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Θυμίζουμε ο Γκαρσία είχε σχολιάσει και στη δημοσίευση του Ολυμπιακού, όταν ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο, γράφοντας: «οποιοσδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα».

Στο Λας Βέγκας αντιπροσωπεία των Πρωταθλητών Ευρώπης

Οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Νίκος Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές βρίσκονται στο Λας Βέγκας και έχουν ως βασική προτεραιότητα τον Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, που ανήκει στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Δομινικανός δεν αγωνίζεται φέτος στο Summer League, αλλά υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από πέρσι για τον παίκτη και φέτος μοιάζει να είναι πιο κοντά σε μια μεταγραφή στην Ευρώπη.

Αυτά τα δύο σχόλια του Γκαρσία, δείχνουν την εξαιρετική σχέση που έχουν οι δύο Δομινικανοί.

Η ανάρτηση του Ζαν Μοντέρο