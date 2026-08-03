Φωτιές σε Βοιωτία και Αττική: Συνελήφθη δήμαρχος για την πυρκαγιά - Στο μικροσκόπιο η εταιρεία του

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και, μέσα σε λίγες ώρες, επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρμόδιων υπηρεσιών.

Μεταξύ των δύο συλληφθέντων είναι και ένας δήμαρχος, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στο μικροσκόπιο το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η εταιρεία του δημάρχου είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Το συγκεκριμένο δίκτυο μετέφερε ηλεκτρική ενέργεια που παραγόταν από ανεμογεννήτριες. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι προκλήθηκαν σπινθήρες από την ταλάντωση αγωγών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), που ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης, φέρεται να εντόπισαν αστοχίες στην κατασκευή του έργου και να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε έπειτα από σπινθηρισμούς μεταξύ δύο αγωγών του δικτύου.

Οι σπινθήρες φέρεται να κατέληξαν στο έδαφος και να προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία στη συνέχεια πήρε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στη Δυτική Αττική, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Δύο συλλήψεις για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο άτομα. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.