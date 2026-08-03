Φωτιές: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά μέτωπα - Καίγονται σπίτια στην Αγία Σκέπη

Συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με την πύρινη λαίλαπα που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και κατακαίει τη δυτική Αττική. Η Δευτέρα (3/8) ξημέρωσε με την ελπίδα πως θα βελτιωθεί η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα καθώς οι άνεμοι έχουν κοπάσει, τουλάχιστον σε σχέση με τους θυελλώδεις που έπνεαν τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, με το πρώτο φως της μέρας σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Πυροσβέστες και εθελοντές παλεύουν με κάθε μέσο να σώσουν τα Ψαθά και το Κρύο Πηγάδι Βιλίων, περιοχές οι οποίες έχουν περικυκλωθεί από τις φλόγες. Η πυκνή βλάστηση του Πόρτο Γερμενό αλλά και πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ενώ δίνεται σκληρή μάχη να σωθεί και η Αγία Σκέπη. Η αγωνία εντείνεται υπό τον φόβοι οι φλόγες να προσεγγίσουν τα Μέγαρα.

Αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα και συγκεκριμένα σε αυτό που βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, σε αυτό που κινείται προς Μέγαρα, στο Κανδήλι Μεγάρων καθώς και σε ένα που μαίνεται μεταξύ των περιοχών Λούμπα και Τουτούλη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο Κρύο Πηγάδι η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές, καθώς έχουν καεί κατοικίες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια. Παράλληλα, οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς στην Αγία Σκέπη με τις φλόγες να έχουν μπει μέσα στον οικισμό και να καίνε σπίτια.

Μάλιστα στις 07:35 το πρωί ήχησε ξανά μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όλοι όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο.

Και όλα αυτά την ώρα που δύο άνθρωποι, ένας Δανός πιλότος και ένας Έλληνας αξιωματικός της Πυροσβεστικής έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι εθελοντές δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσει η φωτιά σε κατοικημένες περιοχές.

Τα ξημερώματα, μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται σε Αγιά Σκέπη, Κανδήλι και Μποτσικά να μεταφερθούν προς Νέα Πέραμο. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην Αγία Σκέπη, στο Κανδήλι ή στην Μπότσικα, απομακρυνθείτε προς τη Νέα Πέραμο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε συγκριμένα το μήνυμα.

Αργά το βράδυ της Κυριακής εκδόθηκε νέο μήνυμα του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφέικα και Στάνες Μόρφα Αττικής να απομακρυνθούν απ' αυτές μέσω επαρχιακής οδού Μεγάρων - Αλεποχωρίου και να κατευθυνθούν προς Μέγαρα.

Πόρτο Γερμενό: Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες

Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες εστίες που εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία, συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Τα δυσκολότερα σημεία εντοπίζονται στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδήλι Μεγάρων, ενώ η εξασθένηση των ανέμων δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για την επιχείρηση κατάσβεσης.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν ρίψεις νερού και από τα εναέρια μέσα, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια πλήρους οριοθέτησης της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση συνεχίζουν να συμμετέχουν 450 πυροσβέστες, 126 πυροσβεστικά οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Οι πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, που είχαν συνδράμει τις προηγούμενες ημέρες στο έργο της κατάσβεσης, έχουν πλέον αποχωρήσει από την περιοχή.

Στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς παραμένουν και επιχειρούν πάνω από 400 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων (δασοκομάντος), εθελοντές, πάνω από 120 οχήματα καθώς και πλήθος υδροφόρων ΟΤΑ. Παράλληλα, συνδράμουν μηχανήματα έργου των ΟΤΑ και του Στρατού.

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες από 450 πυροσβέστες

Οι επίγειες δυνάμεις βρίσκονταν επί ποδός όλο το βράδυ διανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα και δίνοντας τιτάνια μάχη, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε δύο σημεία και συγκεκριμένα στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδήλι Μεγάρων. Επιπλέον μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε σήμερα στις 03.24, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα, με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.

Πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων εξακολουθούν και επιχειρούν μαζί με εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη της κατάσβεσης μπήκαν και τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί να ενισχυθούν.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Επιπλέον λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Έως και χθες στις 12.05 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, από το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βοιωτία, οι εκτάσεις που είχαν πληγεί ξεπερνούν τα 111.000 στρέμματα (30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής).

«Πορτοκαλί συναγερμός» για φωτιά και σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά.

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4 – πορτοκαλί συναγερμός), προβλέπεται σήμερα στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής,

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας).

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.