Φώτης Ιωαννίδης: Δυσάρεστα νέα από την Πορτογαλία, οδηγείται σε χειρουργείο και χάνει τη σεζόν

Πολύ άσχημα είναι τα νέα που έρχονται από την Πορτογαλία για τον Φώτη Ιωαννίδη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής «A Bola», ο Ιωαννίδης έχει υποστεί ζημιά στον σύνδεσμο του δεξιού γονάτου, με την κατάσταση να κρίνεται τέτοια που απαιτεί χειρουργική επέμβαση. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μακρά περίοδο αποκατάστασης, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν 2025-2026.



Παράλληλα, δεν αποκλείεται ο Έλληνας φορ να χάσει και μέρος της καλοκαιρινής προετοιμασίας της νέας αγωνιστικής περιόδου, κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη θέση του ενόψει της δεύτερης χρονιάς του στη Σπόρτινγκ.





Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία ήδη δύσκολη σεζόν για τον Ιωαννίδη, ο οποίος μέσα στο 2026 έχει καταγράψει μόλις τρεις συμμετοχές. Συνολικά, από την αρχή της παρουσίας του στην πορτογαλική ομάδα, μετρά έξι γκολ και τρεις ασίστ, χωρίς να έχει καταφέρει να βρει σταθερό ρυθμό, κυρίως λόγω αγωνιστικών και σωματικών προβλημάτων.



Στη Σπόρτινγκ υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση του παίκτη, ενώ τα πορτογαλικά Μέσα κάνουν λόγο για ένα σημαντικό πλήγμα τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα, που χάνει μία σημαντική επιθετική λύση σε κρίσιμο σημείο της σεζόν.



Πλέον, το βάρος πέφτει στην επιτυχημένη αποκατάσταση του τραυματισμού, με στόχο ο Ιωαννίδης να επιστρέψει πλήρως έτοιμος και χωρίς υποτροπές στη δράση.