Φώτης Ιωαννίδης: Πότε φημολογείται ότι έκανε την πρόταση γάμου στην Ελένη Βουλγαράκη

Με αφορμή το πρωτοσέλιδο της Espresso, το οποίο κάνει λόγο για επικείμενο γάμο του Φώτης Ιωαννίδη με την Ελένη Βουλγαράκη, ο Παναγιώτης Στάθης τοποθετήθηκε δημόσια μέσα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος, το πρωί της Πέμπτης (19/22, δεν έκρυψε τη συμπάθειά του προς την παρουσιάστρια, λέγοντας: «Εννοείται ότι είναι φίλη μας, δούλευε κι εδώ η Ελένη. Εξαιρετική είναι η Ελένη».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον διεθνή επιθετικό της Σπόρτινγκ, σχολιάζοντας με δόση χιούμορ την αγωνιστική του αξία και την ομάδα στην οποία ανήκει: «Εικάζω ότι ο Φώτης έκανε πρόταση γάμου στην Ελένη στις 14 Φεβρουαρίου. Δεν το ξέρω, αλλά εικάζω».

Το εν λόγω δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το ζευγάρι φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας ακόμη και μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Η φημολογούμενη πρόταση γάμου φαίνεται να έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελένη Βουλγαράκη είχε βρεθεί στο επίκεντρο σχολίων, λόγω της επιλογής της να αποχωρήσει από το ραδιόφωνο προκειμένου να ταξιδεύει συχνότερα στη Λισαβόνα.