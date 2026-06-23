Φωτό ντοκουμέντο της Σταυρούλας πριν μπει στο σπίτι του φονικού - Οργισμένο ξέσπασμα του αδερφού της

Μουδιασμένη εξακολουθεί να είναι η τοπική κοινωνία στον νομό Χανίων από τη στυγνή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τον Σκοπιανό ενοικιαστή της.

Μάλιστα, μία φωτογραφία ντοκουμέντο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας βγαίνει στο «φως» από τη στιγμή που η Σταυρούλα ετοιμάζεται να μπει στο σπίτι του Σκοπιανού, εκεί που λίγο αργότερα θα έβρισκε φρικτό θάνατο.

«Είναι τέρατα»

Την ίδια ώρα, η οργή στην οικογένεια του θύματος ξεχειλίζει, με τον αδερφό της αδικοχαμένης Σταυρούλας, Γιάννη Λεβεντάκη, να μιλά με σκληρά λόγια κατά του 43χρονου καθ' ομολογίαν δολοφόνου αλλά και της συζύγου του.

Ο ίδιος χαρακτήρισε και τους δύο «τέρατα», ενώ προανήγγειλε άμεσες νομικές ενέργειες, για το γεγονός ότι επιχείρησαν να αποδώσουν τις ευθύνες της εξαφάνισης στην ίδια την οικογένεια του θύματος.

Ο Γιάννης Λεβεντάκης δήλωσε: «Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση. Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα, ούτε αυτόν ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του εξίσου για μένα. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει.

Φυσικά και θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι. Τη θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν με τη δήλωση που βγήκε και έκανε. Ναι, αύριο το πρωί [θα καταθέσω τη μήνυση].[Οι γονείς μου] δεν είναι σίγουρα σε καλή κατάσταση. [Όλο το προηγούμενο διάστημα] και αυτός και η γυναίκα του τώρα το συνεχίζει [να ρίχνει τις ευθύνες σε εμάς], αλλά όπως λένε, ο έξυπνος παραδέχεται, ο χαζός επιμένει».

Από την πλευρά του, ο 43χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια Χανίων. Σε αυτή τη φάση, ο συλληφθείς καλείται να απολογηθεί για την υπόθεση της παράνομης καλλιέργειας φυτείας κάνναβης στον Φουρνέ Χανίων, για την οποία είχε ήδη συλληφθεί από το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου, προτού σχηματιστεί σε βάρος του η τελική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Παράλληλα, αύριο Τετάρτη (24/6) στις 11:00 αναμένεται να γίνει στο Βαρύπετρο η εξόδιος ακολουθία της Σταυρούλας Λεβεντάκη.