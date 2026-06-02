Φωτογραφίες που έγιναν viral: Γάμοι και βαφτίσεις celebrities το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Τα social media πνίγηκαν από αναρτήσεις και stories. Οι φωτογράφοι πήραν φωτιά εντός και εκτός Αθήνας. Πολυτέλεια, συγκίνηση, γλέντι παραδοσιακό, δεξιώσεις και ευχές στους νεοφώτιστους. Μέσα σε 3 μέρες οι εικόνες γεμίζουν όλες τις εκπομπές μέχρι το τέλος της σεζόν!

Ο γάμος της κόρης Κωστόπουλου-Μπαλατσινού

Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) στη Μεσσηνία, σε ένα παραμυθένιο σκηνικό. Ο ρομαντικός γάμος στο Κάστρο της Πύλου με τους νεόνυμφους να λάμπουν από ευτυχία δίπλα σε στενούς συγγενείς και φίλους τους. Τζένη Μπαλατσινού και Πέτρος Κωστόπουλος μοιράστηκαν τη χαρά της κόρης τους. Η Τζένη Μπαλατσινού μαζί με τον σύζυγό της Βασίλη Κικίλια και την πατρική του οικογένεια και ο Πέτρος Κωστόπουλος αγκαλιά με τα 3 παιδιά του.

Βίκυ Κάβουρα- Γιώργος Τζαβέλλας: Γάμος και βάφτιση της κόρης τους

Το διπλό μυστήριο έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα της Βίκυς Κάβουρα, τη Σπάρτη, με τον Γιώργο Τζαβέλλα να ακολουθεί την παράδοση που θέλει τον γάμο να γίνεται στον τόπο καταγωγής της νύφης. Η κόρη του ζευγαριού πήρε το όνομα Ματθίλδη -Ραφαηλία.

Για τα Μυστήρια επέλεξαν την ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στις πλαγιές του Ταϋγέτου σε υψόμετρο περίπου 850 μέτρων. Η γαμήλια δεξίωση παρατέθηκε στο ξενοδοχείο Melies και ανέλαβε το γαμήλιο γλέντι ο Γιώργος Γιαννιάς, με τη Λένα Παπαδοπούλου να παίρνει το μικρόφωνο και να ανάβει το κέφι.

Ο Γιώργος Πατούλης βάφτισε τον γιο του

Ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, βάφτισαν το γιο τους στις 18:30 το απόγευμα της Δευτέρας 1η Ιουνίου 2026. στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι έγινε παρέλαση υπουργών, επιχειρηματιών και ανθρώπων της αυτοδιοίκησης. Το ζευγάρι επέλεξε την ημέρα του Αγίου Πνεύματος για να τελέσει το μυστήριο και να πάρει ο γιος τους το όνομα «Νικόλαος».

Το Μυστήριο τέλεσε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

φωτογραφία NDP

φωτογραφία NDP

Φωτογραφίες: NDP και instagram

Δείτε περισσότερα στο φωτογραφικό άλμπουμ που ακολουθεί