Φωτογραφία ντοκουμέντο «προδίδει» τον Μπαρτζώκα που παρακολουθεί τον Πουλακίδα στο Λας Βέγκας

Οι Ντάλας Μάβερικς αντιμετώπισαν τους Μέμφις Γκρίζλις, υπό το βλέμμα του Γιώργου Μπαρτζώκα και των ανθρώπων του Ολυμπιακού στις εξέδρες του γηπέδου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας κόουτς βρέθηκε στις κερκίδες του «Thomas & Mack Center», προκειμένου να παρακολουθήσει τον Ελληνοαμερικανό παίκτης των Ντάλας Μάβερικς, Τζον Πουλακίδα, καθώς η περίπτωση του αναμένεται να απασχολήσει την ομάδα των Πειραιωτών.

Ο τηλεοπτικός φακός δεν «έπιασε» τον κόουτς Μπαρτζώκα με το staff του, ωστόσο φωτογραφία που διέρρευσε «προδίδει» τις προθέσεις του Έλληνα προπονητή και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες να έχουμε εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του Πουλακίδα.