Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τη δραματική επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος του Zefyros

Βίντεο και φωτογραφίες που μετέδωσε το Reuters δείχνουν το δεξαμενόπλοιο Zefyros να τυλίγεται στις φλόγες μετά το πλήγμα από πιθανό ιρανικό μη επανδρωμένο σκάφος. Λίγη ώρα αργότερα, σωστική λέμβος έφτασε για να μεταφέρει το πλήρωμα σε παραπλέον ρυμουλκό πλοίο, που τους μετέφερε στο λιμάνι Φάου της Βασόρας.

Σύμφωνα με τις αναφορές, από την επίθεση διασώθηκαν 38 μέλη του πληρώματος, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος έχασε τη ζωή του.

Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί του Zefyros

Το πλήρωμα του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου αποτελείται από 22 υπηκόους Γεωργίας και φέρει σημαία Μάλτας. Το πλοίο εκτελούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, παρότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πλοίο μετά το πλήγμα.

🇮🇶 A suicide boat attacked a third oil tanker off the coast of Iraq, Iraqi media reports. Two other tankers are already fully engulfed in flames. pic.twitter.com/EHSiYzyZXw — Visegrád 24 (@visegrad24) March 11, 2026

Δηλώσεις Ιρακινών αρχών

Ο Φαρχάν αλ-Φαρτούσι, γενικός διευθυντής της Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ, δήλωσε στο CNN ότι τα 38 διασωθέντα μέλη ήταν όλοι ξένης υπηκοότητας, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τραυματισμούς ή ζημιές στα πλοία.

Σύμφωνα με τον ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Όπως αναφέρθηκε, μια επίθεση με υποβρύχιο drone προκάλεσε την ανατίναξη δύο δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο.