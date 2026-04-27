Foton e-Aumark: Το ηλεκτρικό πυροσβεστικό που φέρνει την επανάσταση στην Ελλάδα

Η εικόνα είναι γνώριμη σε όλους: O εκκωφαντικός θόρυβος των κινητήρων ντίζελ και το μαύρο καυσαέριο την ώρα που ένα πυροσβεστικό σπεύδει σε μια έκτακτη ανάγκη. Στην έκθεση Inter-Aegis στο Περιστέρι, όμως, το σκηνικό αυτό ανατράπηκε. Το πλήρως ηλεκτρικό πυροσβεστικό της Foton, βασισμένο στην πλατφόρμα e0-Aumark ELE4, έκανε το ντεμπούτο του στην Ελλάδα, αποδεικνύοντα0ς ότι η τεχνολογία αιχμής μπορεί να σώζει ζωές χωρίς να επιβαρύνει τον πλανήτη.

Σχεδιασμένο για την «Πρώτη Γραμμή»

Δεν πρόκειται για ένα όχημα επίδειξης, αλλά για ένα πολυεργαλείο 7,5 τόνων που «διψά» για δράση. Η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρα επιχειρησιακή. Με μεταξόνιο 3.360 mm και κύκλο στροφής μόλις 13,5 μέτρα, το ηλεκτρικό Foton μπορεί να ελιχθεί εκεί που τα συμβατικά οχήματα σηκώνουν τα χέρια ψηλά: στα στενά, δαιδαλώδη σοκάκια των νησιών μας, στις πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας και στα δύσβατα ορεινά μονοπάτια.

Η δύναμη της... σιωπής

Το μεγάλο πλεονέκτημα κρύβεται κάτω από το καπό. Ο ηλεκτροκινητήρας των 150 kW (205 ίπποι) με την εντυπωσιακή ροπή των 560 Nm προσφέρει κάτι που κανένας ντίζελ δεν μπορεί: Ακαριαία επιτάχυνση.

Όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει, η δυνατότητα του οχήματος να ξεκινά με πλήρη ισχύ σε ανηφορικά εδάφη είναι κρίσιμη. Επιπλέον, η αθόρυβη λειτουργία του αλλάζει τους όρους της επιχείρησης. Οι πυροσβέστες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς να φωνάζουν πάνω από τον θόρυβο της μηχανής, ενώ η παρέμβαση σε κατοικημένες περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνεται με τη λιγότερη δυνατή όχληση.

Μπαταρία που δεν «λυγίζει» στις φλόγες

Η καρδιά του οχήματος είναι μια υδρόψυκτη μπαταρία LFP της CATL με χωρητικότητα άνω των 100 kWh. Το σύστημα ψύξης εξασφαλίζει ότι το όχημα θα λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε συνθήκες καύσωνα ή δίπλα σε θερμά μέτωπα. Με αυτονομία 180 χιλιομέτρων και δυνατότητα ταχείας φόρτισης, το Foton e-Aumark είναι πάντα έτοιμο για την επόμενη κλήση.

Τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο

Η Ελλάδα, μέσω του FMS Group, μπαίνει πλέον σε ένα κλειστό club χωρών που επενδύουν στην «πράσινη» πυρόσβεση.



Αυστρία: Η Rosenbauer παρουσίασε το "Revolutionary Technology" (RT), ένα ηλεκτρικό όχημα που ήδη χρησιμοποιείται στο Βερολίνο και το Ντουμπάι, προσφέροντας εργονομία και μηδενικούς ρύπους.

ΗΠΑ: Το Λος Άντζελες (LAFD) ήταν από τις πρώτες πόλεις παγκοσμίως που ενέταξε πλήρως ηλεκτρικό πυροσβεστικό στον στόλο του, εστιάζοντας στη μείωση των καρκινογόνων σωματιδίων που εισπνέουν οι πυροσβέστες από την εξάτμιση των ντίζελ.



Σκανδιναβία: Χώρες όπως η Νορβηγία χρησιμοποιούν ήδη ηλεκτρικά οχήματα για επεμβάσεις σε σήραγγες, όπου η απουσία καυσαερίων είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τον εξαερισμό του χώρου.

Το ηλεκτρικό πυροσβεστικό της Foton δεν είναι απλώς μια οικολογική εναλλακτική. Είναι ένα πιο γρήγορο, πιο ευέλικτο και πιο ασφαλές εργαλείο για τους ήρωες της καθημερινότητάς μας. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα μόλις απέκτησε νέο, δυναμικό νόημα: την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος με την ίδια ακριβώς κίνηση.