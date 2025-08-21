Φωτορεπορτάζ του Flash: Αυτή είναι η χλιδάτη βίλα που έμεναν οι 5 Τούρκοι μαφιόζοι των ναρκωτικών

Στην πολυτελή βίλα με πισίνα, κήπο με γκαζόν και μεγάλο μπάρμπεκιου στην οποία διέμεναν 5 από τους 6 συλληφθέντες τούρκικης καταγωγής μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (20/8) από το «ελληνικό FBI» βρέθηκε ο Γιάννης Κέμμος και το Flash.gr.

Οι Τούρκοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία. Οι έξι Τούρκοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να διέμεναν στο συγκεκριμένο σπίτι το τελευταίο διάστημα αφού το προηγούμενο εξάμηνο είχαν παρατηρηθεί μέσα σε αυτό άτομα με καταγωγή από τη Γερμανία. Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Flash, γείτονας ανέφερε πως ακουγόντουσαν διάφορες φωνές, ακόμα και από μικρά παιδιά.

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Τι βρέθηκε στη βίλα μετά την επιχείρηση

Στη βίλα εντοπίστηκε το πιστόλι Glock των 9mm, με τη γεμιστήρα και τα 10 φυσίγγια, καθώς επίσης ποσότητα 12,5 γρ. ινδικής κάνναβης, 7 κινητά τηλέφωνα και ιδιόχειρες σημειώσεις. Τόσο τα κινητά τηλέφωνα όσο και οι ιδιόχειρες σημειώσεις, στις οποίες γίνονται αναφορές σε χρηματικά ποσά, σε ποσότητες σε κιλά και σε ονόματα προσώπων, έχουν μπει στο μικροσκόπιο του «ελληνικού FBI».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι συνολικά κατασχέθηκαν και 4 πολυτελή αυτοκίνητα, ανάμεσα τους και ένα λευκό Porsche Cayenne. Στη δεύτερη οικία, όπου ήταν ο έκτος από τους συλληφθέντες, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 22 γρ. ακατέργαστης κάνναβης και 2 κινητά τηλέφωνα, τα οποία εστάλησαν κι αυτά για ανάλυση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τους τελευταίους μήνες, μετά και τις αλλεπάλληλες δολοφονίες στη μέση του δρόμου, οι ελληνικές διωκτικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τα στελέχη τουρκικών μαφιόζικων ομάδων που βρίσκουν καταφύγιο στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και αυτές οι 6 συλλήψεις των Τούρκων ποινικών.