Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη ρόδα που έχει τοποθετηθεί στο Πεδίον του Άρεως, στο πλαίσιο της «μεταμόρφωσής» του σε χριστουγεννιάτικο χωριό για τις γιορτές, από την Περιφέρεια Αττικής.

Κάτοικοι και συλλογικότητες της περιοχής εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους τόσο για την ασφάλεια της συγκεκριμένης κατασκευής όσο και για τις βαριές εγκαταστάσεις αναψυχής που τοποθετούνται ανά τακτά διαστήματα στο πάρκο, στερώντας τελικά τη χρήση του -όπως λένε- ως κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.

Για «γιγάντωση των εκδηλώσεων που κάνει η Περιφέρεια μέσα στο Πεδίον του Άρεως» καθώς και για «κατάληψη του πάρκου από διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις και διάφορους -σε πολλά εισαγωγικά- χορηγούς, οι οποίοι συνδιαλέγονται με την Περιφέρεια και τους δίδεται το ελεύθερο να κάνουν στο πάρκο ό,τι θέλουν», έκανε λόγο ο Θοδωρής Κοκκινάκης από τη συλλογικότητα «Εμείς το Πεδίον του Άρεως», μιλώντας στο Orange Press Agency.

Όπως ανέφερε, η ρόδα αλλά και τα «εκατοντάδες σπιτάκια» που στήνονται στο Πεδίον του Άρεως είναι «σήμα κατατεθέν της αυθαιρεσίας», καθώς θα μπουν καθαρά «για να κάνουν εμπόριο».

«Το όλο πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Χαρδαλιάς θεωρεί το Πεδίον του Άρεως ιδιοκτησία του, ενώ είναι διαχειριστής και οι ιδιοκτήτες είμαστε εμείς οι πολίτες, και κατά το δοκούν κάνει ό,τι θέλει μέσα στο πάρκο. Αυτό απορρέει από το ότι επί τέσσερα χρόνια, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν έχει φτιάξει μια διαχειριστική μελέτη για το πάρκο που να λέει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, αλλά αφήνει θολό αυτό το σημείο και γκρίζα ζώνη για να μπορεί να λειτουργεί όπως θέλει», πρόσθεσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι «το πάρκο είναι ένας χώρος ελεύθερος, δημόσιος, πράσινο, χώρος ξεκούρασης, χώρος ανάπαυσης, χώρος αποφυγής της πολύβουης Αθήνας. Χώροι στην Αθήνα εκδηλώσεων, εκθέσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων υπάρχουν πάρα πολλοί. Πάρκα υπάρχουν λίγα και πρέπει να τα διαφυλάσσουμε σαν κόρη οφθαλμού».

«Αγκάθι» η παραμονή των χριστουγεννιάτικων εγκαταστάσεων για δύο μήνες

«Αύριο-μεθαύριο θα έρθει μια έκθεση του Ωνασείου, όπως έχει έρθει τα προηγούμενα χρόνια, που θα κρατήσει άλλο ενάμιση μήνα, και μετά θα γίνει η έκθεση του βιβλίου. Οπότε άμα σουμάρουμε όλα αυτά χρονικά, χάνουμε το Πεδίον του Άρεως περίπου πέντε μήνες. Δηλαδή παύει να είναι πάρκο πέντε μήνες τον χρόνο για να γίνονται εκδηλώσεις και εμπορικές πανηγύρεις», σημείωσε ο Θοδωρής Κοκκινάκης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μετά τον κορωνοϊό το πάρκο έχει ήδη μεγάλη επισκεψιμότητα και δεν χρειάζεται εμπορικές δράσεις για να έχει κόσμο ή ασφάλεια -υπενθυμίζοντας πως και τις δύο φορές που έπιασε φωτιά, το πάρκο ήταν κλειστό για τους πολίτες.

«Όταν είναι ανοιχτό το πάρκο, οι χιλιάδες άνθρωποι που είναι μέσα είναι και φύλακές του. Ο κόσμος που θα έρθει μέσα σε αυτό το γιορτινό περιβάλλον θέλει να διασκεδάσει, αλλά δεν είναι ο κόσμος που πάει στο πάρκο. Είναι ο κόσμος που πάει στο πανηγύρι. Πανηγύρια μπορούν να στηθούν οπουδήποτε αλλού και θα πάει ο κόσμος, αλλά πάρκο δεν θα το ξαναβρεί», δήλωσε ο κ. Κοκκινάκης.

«Ξήλωσαν πάλι τα παγκάκια»

Αγανακτισμένη για την εικόνα που αντίκρισε κατά τη διάρκεια του καθημερινού της περιπάτου, εμφανίστηκε μια κάτοικος της περιοχής, η οποία ζει δίπλα στο πάρκο από το 1979.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα και για όλους τους άλλους ανθρώπους που έρχονται εδώ να κάτσουν λίγο στο πράσινο, να βρουν την ησυχία τους. Είναι απαράδεκτο αυτό το έκτρωμα που γίνεται εδώ», είπε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας ότι απομακρύνθηκαν ξανά καθίσματα επισκεπτών.

«Ήρθα τώρα να κάτσω πιο πάνω από τη Γαρδένια στα παγκάκια. Έχουν ξηλώσει πάλι τα παγκάκια. Πέρσι κάναμε αγώνα ολόκληρο μέχρι να τα ξαναβάλουν για να βάλουν τα σπιτάκια. Ωραίο είναι, να πάνε κάπου αλλού να το κάνουν, όχι μες στο πάρκο», επισήμανε.

Μάλιστα, περιέγραψε και ένα περιστατικό που συνέβη λίγο νωρίτερα μπροστά της, με καλώδια εκτεθειμένα στο έδαφος: «Μου λέει ένας κύριος τώρα: ‘Περίμενε να περάσετε, περάστε τα καλώδια και χύμα περάστε’. ‘Όχι’, του λέω, ‘δεν θέλω να περάσω. Θέλω να δω πώς θα καταστρέψετε το πράσινο πίσω, οι ηλεκτρολόγοι και όλοι αυτοί’. Καταστροφή σκέτη είναι για το πάρκο και είναι το μοναδικό πράσινο που έχουμε στην Αθήνα. Απαράδεκτο».

Ο Σύλλογος «Αθηνά – Πεδίον Άρεως» απέστειλε αναλυτική επιστολή 12 σημείων προς τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, προειδοποιώντας για συνθήκες επικίνδυνου υπερσυνωστισμού -καθώς, όπως τονίζουν, η αριστερή δίοδος διαφυγής έχει περιοριστεί από μεγάλες γεννήτριες. Ακόμα, ζητά μελέτη ασφαλούς χωρητικότητας, ανοιχτές και φωτισμένες πύλες, ελεύθερους διαδρόμους για ασθενοφόρα και πυροσβεστικά, καθώς και αυστηρή απαγόρευση εγκαταστάσεων πάνω σε χλοοτάπητες και παρτέρια.