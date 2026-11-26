Η συνέντευξη του Εργκίν Αταμάν στο τουρκικό «beIN Sports» προκάλεσε την αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να τοποθετείται δημόσια μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στο X σχετικά με τη σύνδεση του χρώματος του δέρματος με την εθνική ταυτότητα.

🗣️🇹🇷 Ergin Ataman, Tarık Biberovic 'in statüsü hakkında:



"Bu konuyla alakalı geçenlerde FIBA'ya ziyaret yaptık ama FIBA maalesef Tarık Biberovic 'i devşirme şansını vermiyor.



İspanya, Fransa gibi ülkelere baktığın zaman onlarda bir sürü siyahi oyuncu var. O açıdan ben şaşırdım,… https://t.co/rm6dsp3mkD — Hızlı Hücum (@hizlihucum) November 25, 2026

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην περίπτωση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός πως βρίσκεται εδώ και δέκα χρόνια στην εθνική Τουρκίας, οι κανονισμοί της FIBA δεν του επιτρέπουν να αγωνίζεται ως μη naturalized παίκτης.

Ωστόσο, εκείνο που προκάλεσε την παρέμβαση του Γάλλου γκαρντ ήταν η αναφορά του Αταμάν στις εθνικές ομάδες της Ισπανίας και της Γαλλίας, για τις οποίες σχολίασε: «Ειδικά αν κοιτάξεις χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία, βλέπεις πολλούς μαύρους παίκτες. Έχουν φέρει παίκτες από πρώην αποικίες και άλλες χώρες».

Ο Φουρνιέ αντέδρασε έντονα, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο το χρώμα του δέρματος μπορεί να συνδέεται με την εθνικότητα. Παράλληλα, επικαλέστηκε τη δική του εμπειρία από την παρουσία του στην εθνική Γαλλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, υποστηρίζοντας πως σχεδόν όλοι οι διεθνείς είχαν γεννηθεί στη χώρα.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Τι σχέση έχει το χρώμα με την εθνικότητα; Αν είσαι μαύρος δεν μπορεί να είσαι Γάλλος;

Την τελευταία φορά που έπαιξα με την εθνική ομάδα της Γαλλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ήμασταν όλοι γεννημένοι στη Γαλλία. Μόνο ο Φρανκ είχε γεννηθεί στο Βέλγιο και είχε μετακομίσει στο Στρασβούργο στα 3 του. Τι στο διάολο συζητάμε λοιπόν εδώ;»

Last time I played for Team France at Paris Olympics we were ALL born in France. Only Frank was born in Belgium and moved to Strasbourg at 3.

So what the fuck are we talking about here — Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 26, 2026