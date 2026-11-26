Φουρνιέ κατά Αταμάν: «Τι σχέση έχει το χρώμα του δέρματος με την εθνικότητα;»
Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού αντέδρασε στις αναφορές του Αταμάν για τους μαύρους παίκτες στην εθνική Γαλλίας.
Η συνέντευξη του Εργκίν Αταμάν στο τουρκικό «beIN Sports» προκάλεσε την αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να τοποθετείται δημόσια μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στο X σχετικά με τη σύνδεση του χρώματος του δέρματος με την εθνική ταυτότητα.
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην περίπτωση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός πως βρίσκεται εδώ και δέκα χρόνια στην εθνική Τουρκίας, οι κανονισμοί της FIBA δεν του επιτρέπουν να αγωνίζεται ως μη naturalized παίκτης.
Ωστόσο, εκείνο που προκάλεσε την παρέμβαση του Γάλλου γκαρντ ήταν η αναφορά του Αταμάν στις εθνικές ομάδες της Ισπανίας και της Γαλλίας, για τις οποίες σχολίασε: «Ειδικά αν κοιτάξεις χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία, βλέπεις πολλούς μαύρους παίκτες. Έχουν φέρει παίκτες από πρώην αποικίες και άλλες χώρες».
Ο Φουρνιέ αντέδρασε έντονα, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο το χρώμα του δέρματος μπορεί να συνδέεται με την εθνικότητα. Παράλληλα, επικαλέστηκε τη δική του εμπειρία από την παρουσία του στην εθνική Γαλλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, υποστηρίζοντας πως σχεδόν όλοι οι διεθνείς είχαν γεννηθεί στη χώρα.
Συγκεκριμένα, έγραψε: «Τι σχέση έχει το χρώμα με την εθνικότητα; Αν είσαι μαύρος δεν μπορεί να είσαι Γάλλος;
Την τελευταία φορά που έπαιξα με την εθνική ομάδα της Γαλλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ήμασταν όλοι γεννημένοι στη Γαλλία. Μόνο ο Φρανκ είχε γεννηθεί στο Βέλγιο και είχε μετακομίσει στο Στρασβούργο στα 3 του. Τι στο διάολο συζητάμε λοιπόν εδώ;»