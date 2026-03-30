«Φοβήθηκα ότι θα χάσω το σπίτι»: Τι ισχυρίζεται ο γιος που συνελήφθη για ανθρωποκτονία στου Ζωγράφου

Τον ισχυρισμό ότι η 91χρονη μητέρα του και η 56χρονη αδελφή του πέθαναν από φυσικά αίτια φέρεται να προβάλλει ο 54χρονος γιος της οικογένειας που συνελήφθη για τη δολοφονία τους. Οι σοροί των δύο γυναικών εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) σε προχωρημένη αποσύνθεση μέσα σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου, σε ένα δωμάτιο που – όπως προέκυψε – είχε σφραγίσει ο ίδιος.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος, η αδελφή του, η οποία έπασχε από καρκίνο, πέθανε περίπου πριν από τρεις μήνες. Ο ίδιος αναφέρει ότι δεν ήθελε να γίνει γνωστός ο θάνατός της και έτσι την τοποθέτησε σε δωμάτιο μαζί με τη μητέρα τους, η οποία, όπως λέει, κατέληξε δύο ημέρες αργότερα.

Προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί δεν δήλωσε τους θανάτους, υποστήριξε ότι φοβόταν πως θα χάσει το σπίτι όπου βρέθηκαν οι δύο γυναίκες. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν φαίνεται να πείθουν τον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε τη σύλληψή του για ανθρωποκτονία κατά συρροή.

Ο ίδιος επιμένει ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν πριν από περίπου τρεις μήνες, κάτι που φαίνεται να συμφωνεί με όσα έχουν αναφέρει συγγενικά τους πρόσωπα. Παράλληλα, η αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή δείχνει ότι τα πτώματα βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τον έναν μήνα.

Το χρονικό της φρίκης

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, όλα ξεκίνησαν στις 26 Μαρτίου, όταν οικεία πρόσωπα των γυναικών προσήλθαν στο ΑΤ Ζωγράφου και ενημέρωσαν ότι αγνοούνται εδώ και μήνες, εκφράζοντας υπόνοιες ότι ο 54χρονος γιος της οικογένειας, ενδέχεται να τους έχει προκαλέσει κάποιο κακό. Ωστόσο, δεν επιθυμούσαν να υποβάλουν επίσημη κατάθεση.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από πλησιέστερους συγγενείς, κατοίκους επαρχίας, να προσέλθουν και να καταθέσουν στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα. Πράγματι, δύο αδέλφια της μητέρας κατέθεσαν στις 27 Μαρτίου και οι καταθέσεις τους διαβιβάστηκαν στο ΑΤ Ζωγράφου στις 28 Μαρτίου.



Την ίδια ημέρα όπως και στις 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν εξωτερικές ενέργειες στο διαμέρισμα επί της οδού Κουσίδη στου Ζωγράφου (κλήσεις θυροτηλεφώνου κ.λπ.), χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση. Ειδικότερα, στις 29 Μαρτίου, στις 19:30, ομάδα αστυνομικών μετέβη εκ νέου στην ανωτέρω οικία, όπου ο γιος άνοιξε την πόρτα, άλλα δεν επέτρεψε την είσοδο. Ισχυρίστηκε ότι η μητέρα και η αδελφή του διαμένουν σε άλλη οικία, επί της οδού Ρόδων. Ακολούθως, προσήχθη στο Τμήμα.

Μαρτυρία γείτονα της οικογένειας: