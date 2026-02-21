Φόβοι για κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ενισχύουν τις δυνάμεις τους οι ΗΠΑ, κινητοποίηση και στη Σούδα

Οι ΗΠΑ ενισχύουν τις τελευταίες ημέρες τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, με νέες μετακινήσεις μαχητικών αεροσκαφών και ναυτικών μέσων, την ώρα που η Ουάσιγκτον διατηρεί ορθάνοιχτo το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με αναφορές από αμερικανικά ΜΜΕ και διεθνή πρακτορεία, στο Πεντάγωνο εξετάζονται διαφορετικά επιχειρησιακά σενάρια — από περιορισμένα πλήγματα έως πιο εκτεταμένη και πολυήμερη επιχείρηση, εφόσον δοθεί σχετική εντολή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το Reuters έχει μεταδώσει πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται ακόμη και για παρατεταμένες επιχειρήσεις, με την εκτίμηση ότι σε μια τέτοια εξέλιξη η Τεχεράνη θα απαντούσε με αντίποινα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης.

Στο πλαίσιο αυτής της πίεσης, οι ΗΠΑ φέρονται να ενισχύουν τη δύναμή τους στον Κόλπο, θεωρώντας ότι η αυξημένη στρατιωτική παρουσία λειτουργεί και ως διαπραγματευτικό μοχλό απέναντι στην Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Αναφορές για μετακινήσεις μαχητικών και δραστηριότητα στη Σούδα

Σε ανάρτηση του λογαριασμού Clash Report στo Twitter -η οποία αναπαράχθηκε και από άλλα μέσα- γίνεται λόγος για διέλευση περίπου 12 αμερικανικών F-22 μέσω Ηνωμένου Βασιλείου με προορισμό τη Μέση Ανατολή, ενώ αναφέρεται επίσης αυξημένη παρουσία αεροσκαφών (F-35, A-10, ιπτάμενων τάνκερ, μεταγωγικών και μέσων ειδικών επιχειρήσεων) στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες προέρχονται από ανοιχτές πηγές και αναρτήσεις και δεν έχουν παρουσιαστεί επισήμως, με πλήρη επιχειρησιακή ανάλυση, από το Πεντάγωνο.

Around a dozen F-22 jets have transited through the UK en route to the Middle East, while large numbers of F-35s, A-10s, tankers, transports, and special operations aircraft have been spotted at Souda Bay in Greece. pic.twitter.com/IKwbxWjPlB — Clash Report (@clashreport) February 21, 2026

Το μήνυμα Τραμπ και το «παράθυρο» αποφάσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε πρόσφατες δηλώσεις του, άφησε να εννοηθεί ότι οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα στο ιρανικό μέτωπο θα ληφθούν σύντομα, μιλώντας για χρονικό ορίζοντα «περίπου 10 ημερών». Η τοποθέτησή του ερμηνεύεται ως προειδοποίηση προς την Τεχεράνη ότι ο χρόνος για διπλωματική διέξοδο είναι περιορισμένος.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν πως δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση για στρατιωτικό πλήγμα, ενώ ο Λευκός Οίκος αποφεύγει να τοποθετηθεί αναλυτικά για τα επιχειρησιακά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι.

Κίνδυνος κλιμάκωσης στην περιοχή

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και ένα περιορισμένο χτύπημα θα μπορούσε να πυροδοτήσει αλυσιδωτές εξελίξεις, με ιρανικά αντίποινα εναντίον αμερικανικών συμφερόντων και πιθανή επέκταση της κρίσης σε ευρύτερο περιφερειακό μέτωπο.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει επαναλάβει πως το Ιράν θα απαντήσει σε περίπτωση επίθεσης, με τις απειλές να περιλαμβάνουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή.

Η εικόνα παραμένει ρευστή, με τη διπλωματία να συνεχίζεται αλλά υπό τη σκιά μιας έντονης στρατιωτικής κινητοποίησης.