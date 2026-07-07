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«Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε, θέλουμε αστυνόμευση» - «SOS» εκπέμπουν οι κάτοικοι στη Νίκαια

Τι λένε στον FLASH άνθρωποι της περιοχής που βιώνουν την ανησυχία και τον φόβο λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Γιάννης Κέμμος avatar
Γιάννης Κέμμος

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Περισσότερη αστυνόμευση ζητούν οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες στη Νίκαια, καθώς, όπως δηλώνουν στον Flash, η εγκληματικότητα στην περιοχή τους χτυπά «κόκκινο».

Η απόπειρα ληστείας σε ζαχαροπλαστείο το βράδυ της Κυριακής, όπου τελικά ο κακοποιός το έβαλε στα πόδια όταν η υπάλληλος τον κυνήγησε με το κοντάρι της σφουγγαρίστρας, αποτελεί καθημερινότητα για όσους επαγγελματίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Πολλοί κάτοικοι της Νίκαιας έχουν τουλάχιστον από μία προσωπική ιστορία ή κάποιου φίλου τους να διηγηθούν. Υπάλληλοι σε καταστήματα εστίασης βρέθηκαν υπό την απειλή όπλου και αναγκάστηκαν να παραδώσουν τις εισπράξεις τους.

Πολίτες βρήκαν τις πόρτες των σπιτιών τους παραβιασμένες από διαρρήκτες. Γυναίκες έπεσαν θύματα ληστείας στη μέση του δρόμου, με τους δράστες να αρπάζουν το σταυρό από το λαιμό τους.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί δηλώσεις των κατοίκων της περιοχής αποκλειστικά στο Flash.gr:

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