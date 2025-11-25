«Φοβόμουν αιματοκύλισμα όπως στην Ουκρανία, θα μας κρεμούσαν με το σχέδιο Σόιμπλε» λέει ο Καμμένος

Ο Πάνος Καμμένος για τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας μόνο θετικά λόγια έχει στην «Ιθάκη»μίλησε για τις δραματικές στιγμές στις Βρυξέλλες που εν τέλει οδήγησαν στο δημοψήφισμα αλλά και στο 3ο μνημόνιο επαναλαμβάνοντας τα όσα έχει κατά καιρούς υποστηρίξει πως «υπήρχε σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας που κινδύνευε με αιματοκύλισμα όπως στην Ουκρανία».

Κατά τον πρώην κυβερνητικό εταίρο του Αλέξη Τσίπρα, στις Βρυξέλλες υπήρχε στο τραπέζι των συζητήσεων το σχέδιο Σοϊμπλε για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, σχέδιο με το οποίο είχε συμφωνήσει ο Γιάνης Βαρουφάκης «αφού είχε άλλα σχέδια στο μυαλό του όπως τα κουπόνια» και το οποίο εν τέλει δεν προχώρησε μετά από παρέμβαση του προέδρου Ομπάμα και στήριξη του Φρανσουά Ολάντ.

«Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα με αυτό το σχέδιο, θα μας κρεμάσουν» είπε ο κ. Καμμένος στον Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος δήλωσε στον ΑΝΤ1.

«Ο Αλέξης Τσίπρας σε κρίσιμες στιγμές πήρε σωστές αποφάσεις για τη χώρα» είπε ο κ. Καμμένος υπερασπιζόμενος μάλιστα τις αιχμές του πρώην Πρωθυπουργού για τους υπουργού του:

«Με το υλικό που είχαμε έπρεπε να πορευτούμε. Ο Τσίπρας έπρεπε να κάνει χειρισμούς ώστε να φτάσουμε στον Ιούλιο με μια σκληρή διαπραγμάτευση και τη βοήθεια των Αμερικανών να φύγει το σχέδιο Σόιμπλε» είπε χαρακτηριστικά και επιβεβαίωσε τα όσα είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην ελληνική αποστολή στη διάρκεια του ταξιδιού στη Μόσχα.

Ο κ. Καμμένος ερωτηθείς σχετικά εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν χρειάζεται για την επόμενη μέρα κανέναν από τους πρώην συντρόφους του. «Χρειάζονται νέοι με προοδευτικές ιδέες και στροφή προς την Αμερική ώστε η χώρα να γίνει ενεργειακό κέντρο κάτι που κάνει η σημερινή κυβέρνηση».